Tuttosport - San Siro, altri ostacoli per la realizzazione del nuovo stadio: memoria storica e diritti d'autore

Altri ostacoli nel progetto del nuovo stadio di Milan e Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la richiesta di un vincolo storico relazionale sul Meazza, ha spinto il Comune di Milano e il ministero dei beni culturali a valutare di aprire un tavolo congiunto per valorizzare al meglio l'area di San Siro. Questo vincolo riguarda una tutela sociale e culturale che merita, secondo i residenti, di essere salvaguardata. In questo senso la rivalutazione di Milan e Inter di rivalorizzare l'area sembrava il punto d'incontro ma questa richiesta potrebbe allungare l'iter burocratico che rischia di fare avvallare il progetto con le elezioni comunali del 2021. A questo, in particolare, si aggiunge la richiesta dagli studi di architettura Ragazzi e Hofer per la tutela del diritto di autore su San Siro, essendo gli studi che hanno realizzato l'iconico terzo anello dello stadio milanese.