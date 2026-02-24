Tuttosport sul Milan: "Ora Allegri deve fare lo psicologo"

Tuttosport sul Milan: "Ora Allegri deve fare lo psicologo"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

L'ultima settimana del Milan è stata più che negativa. Prima il pareggio contro il Como, poi la sconfitta interna contro il Parma: punti preziosi che hanno fatto scappare via l'Inter a +10 in classifica. L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Crisi Milan, ora Allegri deve fare lo psicologo".

Il sogno scudetto sembra ormai essere lontano, adesso il tecnico livornese deve mantenere alta la concentrazione per evitare ulteriori problemi. C'è un secondo posto da difendere e le inseguitrici non hanno alcuna intenzione di mollare fino all'ultima curva.