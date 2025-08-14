Tuttosport titola: "Il Milan e Hojlund aspettano il via libera oggi da Manchester"
Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan e Hojlund aspettano il via libera oggi da Manchester". Prosegue la trattativa tra Milan e Manchester United per Rasmus Hojlund, il quale vorrebbe restare ai Red Devils, ma ha comunque dato nei giorni scorsi il suo ok a valutare il ritorno in Italia dove ha già indossato la maglia dell'Atalanta.
I rossoneri sperano in una svolta nella trattativa nel giro di 48 ore, ma non sarà semplice perchè c'è ancora distanza tra domanda e offerta: ballano infatti circa 10 milioni di euro. A questo si aggiunge poi che il giocatore vorrebbe l'obbligo e non il diritto di riscatto, ma il club di via Aldo Rossi la pensa allo stesso modo.
