Tuttosport titola: "Però, Jashari: «Pirlo il mio modello»”

“Però, Jashari: «Pirlo il mio modello»”: apre così questa mattina in prima pagina Tuttosport sulla presentazione del centrocampista svizzero arrivato quest'estate dal Club Brugge per 34 milioni di euro più 3 di bonus.

Jashari, rispondendo alle domande dei giornalisti a Casa Milan, ha parlato della sua grande voglia di vestire la maglia del Milan e delle forti ispirazioni dal passato: Ardon non ha avuto dubbi e ha parlato di Pirlo, facendo un paragone anche sulla posizione in campo. L'ex Brugge è partito dalla trequarti e ora gioca tranquillamente in mediana.