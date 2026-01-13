Vero Como-Milan. La Gazzetta: "Rientra Tomori. Pavlovic ancora in dubbio. E Modric ci sarà"

Vero Como-Milan. La Gazzetta: "Rientra Tomori. Pavlovic ancora in dubbio. E Modric ci sarà"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Giovedì il Milan sarà ospite del Como in una partita delicatissima ed importantissima per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. Vincere è l'unica soluzione che conta, anche perché tornando da Sinigaglia con un risultato diverso la formazione di Massimiliano Allegri non solo uscirebbe definitivamente dalla corsa scudetto, ma si troverebbe anche risucchiata nel vortice delle squadre che lottano per il quarto posto. 

Per questo motivo il tecnico livornese punterà sui suoi uomini migliori, non però senza qualche dubbio. Titola infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che contro il Como "Rientra Tomori. Pavlovic ancora in dubbio. E Modric ci sarà" dopo il turno di riposo a Firenze. 