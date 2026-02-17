Verso Milan-Como, Tuttosport: "Max, di nuovo Cesc per sognare"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in vista di Milan-Como di domani sera a San Siro: "Max, di nuovo Cesc per sognare". A circa un mese dalla sfida di andata, terminata 3-1 per i rossoneri nonostante il lungo dominio dei lariani, le squadre di Allegri e Fabregas si affrontano nuovamente. Il Como arriva a Milano con grande voglia di rivalsa, ma per il Diavolo quella di domani sera è una grande chance per riavvicinarsi all'Inter in classifica e tenere vivo il sogno scudetto.

Per questa gara, Allegri recupera Alexis Saelemaekers, out contro Bologna e Pisa per un problema muscolare. Ieri il belga è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi regolarmente a disposizione del tecnico livornese per la partita contro il Como. Da capire se partirà titolare o, più probabile, dalla panchina visto che Zachary Athakame è reduce da due buone prestazioni contro Bologna e Pisa.