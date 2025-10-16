Verso Milan-Fiorentina, il CorSport in prima pagina: "L'intoccabile Pioli torna a San Siro"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina in vista di Milan-Fiorentina di domenica sera: "L'intoccabile Pioli torna a San Siro". Sarà una gara speciale per Stefano Pioli che tornerà nello stadio in cui è stato osannato per anni con il famoso coro "Pioli is on fire". Il tecnico dei viola non sta però attraversando un periodo felice a Firenze visto che ha iniziato male la stagione con appena tre punti raccolti nelle prime sei giornate. Nonostante tutto Pioli non sembra essere in bilico, il club continua ad avere fiducia in lui e spera in un rilancio già domenica contro la sua ex squadra.

Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

