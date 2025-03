Verso Napoli-Milan: più Abraham di Gimenez in attacco. Dubbio Loftus-Bondo: per la Gazzetta l'inglese è favorito

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi c'è spazio anche per le ultime sulla probabile formazione del Milan che scenderà in campo domenica sera in casa del Napoli. A parte Emerson Royal (infortunato) e Musah (squalificato), Sergio Conceiçao avrà tutti a disposizione, compreso Santiago Gimenez: il problema alla caviglia rimediato in nazionale è risolto e oggi tornerà ad allenarsi in gruppo dopo aver lavorato a parte nella giornata di ieri.

Due ballottaggi: uno a centrocampo e uno in attacco

Secondo la Rosea, i due dubbi di formazione del tecnico rossonero sono principalmente due, uno in attacco e uno a centrocampo: in avanti Tammy Abraham, che in questa sosta ha potuto allenarsi regolarmente a Milanello, è favorito su Gimenez, mentre in mezzo al campo, per fare coppia con Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek è in vantaggio su Warren Bondo. Pochi dubbi sul resto della formazione con Walker, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez in difesa e il trio composto da Pulisic, Reijnders e Leao sulla trequarti.