Verso Parma-Milan: Pulisic ci sarà, anche Rabiot spinge per rientrare
Dopo i tre punti conquistati ieri sera contro la Roma a San Siro, il Milan inizia già a pensare alla prossima gara contro il Parma in programma sabato sera al Tardini. In vista di questa partita, Max Allegri spera di recuperare alcuni giocatori infortunati, in primis Christian Pulisic: in settimana l'americano, che si era fermato durante la sosta di ottobre per le nazionali, tornerà ad allenarsi in gruppo e tornerà a disposizione per la trasferta emiliana contro i gialloblu.
Dovrebbe tornare in attacco anche Santiago Gimenez, out ieri contro la Roma per un problema alla caviglia rimediato martedì scorso contro l'Atalanta. Chi spera di rientrare è anche Adrien Rabiot, anche se su di lui c'è qualche dubbio in più: il suo infortunio muscolare è infatti un po' più delicato rispetto a quello d Pulisic e per questo sul suo ritorno occorre un po' più di prudenza. Il giocatore spinge per tornare a disposizione di Allegri già a Parma almeno per la panchina. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
