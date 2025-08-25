Vertice d'emergenza. La Repubblica: "Allegri chiede rinforzi, in attacco c'è Harder"

Nella mattinata di ieri al quarto piano di via Aldo Rossi è andato in scena per circa un'ora e 40 minuti quello che La Repubblica ha definito un "Vertice d'emergenza". Dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese Max Allegri si è incontrato con la dirigenza del Milan per fare il punto della situazione e non solo.

Titola infatti La Repubblica "Allegri chiede rinforzi", uno dei quali in attacco. Inizialmente si pensava che il nome di Dusan Vlahovic potesse essere quello in discesa, ma più passano le ore e più aumenta la convinzione che potrà essere il giovane Conrad Harder il nuovo attaccante del Milan.