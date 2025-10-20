Viola rimontata e Milan primo. Il CorSport in apertura: "Comanda Max"
Una partita di carattere, sofferenza, ma soprattutto personalità quella del Milan di Max Allegri, che andato sotto nel punteggio è riuscito a ribaltare la Fiorentina e portare a casa 3 punti fondamentali nel segno (finalmente) del suo numero 10: Rafael Leao. Dopo 513 giorni di digiuno dal gol a San Siro in campionato, il portoghese ha deciso di prendersi sulle spalle il Milan e portarlo alla vittoria che gli consente di essere da solo in testa alla classifica.
Non a caso è lui l'uomo copertina de Il Corriere dello Sport, che in merito alla partita di ieri sera titola "Comanda Max", facendo riferimento al primo post del Milan, aggiungendo però anche che "La Viola si ribella", per il rigore assegnato al Diavolo piuttosto generoso, a detta ovviamente della formazione ospite.
