Giovanissimi U15, rossoneri vittoriosi nella Scudetto Cup: battuta la Juventus in finale
Oggi alle 15:11Settore Giovanile
di Manuel Del Vecchio

Grande impresa dei Giovanissimi U15, con il Milan che vince la Scudetto Cup U15 contro la Juventus: 1-1 nei tempi regolamentari, 4-2 il risultato finale dopo i rigori. Secondo trofeo consecutivo per i giovani rossoneri che due settimane fa avevano vinto il trofeo Villiam Vecchi.

Durante i tempi regolamentari è andato a segno Zappia (minuto 32 del secondo tempo), durante i tiri di rigore hanno fatto centro Cremonesi, Manna, Zappia e Cenedese.
 