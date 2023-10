La marcia trionfale del Milan U17: sei vittorie su sei in campionato

Prosegue la marcia trionfale del Milan Under 17 che contro il Monza ha vinto 3-1 e ha ottenuto il sesto successo consecutivo in altrettanti incontri di campionato: la vittoria contro i brianzoli è arrivata grazie alla doppietta di Ossola e alla rete del 2008 Lontani. In classifica, i rossoneri di Christian Lantignotti hanno cinque punti di vantaggio sul Venezia che è al secondo posto.