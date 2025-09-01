Milan, preso un classe 2009 lussemburghese per il settore giovanile

In queste ore di calciomercato, il Milan ha cercato anche di rinforzare il settore giovanile con qualche prospetto di belle speranze. È il caso del classe 2009 lussemburghese Ablaye Samb Thioune: si tratta di un centrocampista offensivo che deve compiere ancora 16 anni e che arriva dall'Ettelbruck Etzella, squadra lussemburghese.

Come testimoniato dal sito della Lega Serie A, il contratto giovanissimo calciatore è stato depositato in Lega in queste ore dal club rossonero.