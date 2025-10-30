Milan U14, il commento di mister Artusa per l'inizio della stagione

Il sito del Milan ha dedicato un focus speciale alla U14 rossonera, in cui sono riportate alcune dichiarazioni dell'allenatore, mister Artusa. Le sue dichiarazioni di seguito riportate: "L'inizio di stagione è stato positivo. Avevo già avuto modo di poter allenare la maggior parte dei ragazzi nella categoria Under 9, e sono davvero contento di averli ritrovati e di poter continuare con loro un percorso di crescita. Con lo staff siamo soddisfatti del gruppo, perché i ragazzi stanno lavorando con grande entusiasmo, impegno e disponibilità, mostrando ogni giorno voglia di migliorarsi e di mettersi al servizio della squadra. Reagiscono in modo positivo alle proposte di lavoro in allenamento, assimilando i concetti che stiamo cercando di trasmettere".

Continua mister Artusa: "Così come richiesto dalla società, nella nostra proposta di allenamento poniamo al centro il ragazzo, la sua crescita a 360 gradi, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico che sotto quello fisico-atletico o caratteriale. Siamo consapevoli che il percorso è lungo, continueremo con entusiasmo, dedizione e senso di appartenenza al Club, certi che solo attraverso il lavoro quotidiano potremo continuare a contribuire alla crescita dei nostri giocatori".

Conclude mister Artusa: "Abbiamo già avuto modo di partecipare a due tornei prestigiosi, nei quali la squadra ha mostrato un atteggiamento molto positivo e fornito prestazioni di buonissimo livello anche contro squadre di grande prestigio internazionale come Benfica e Real Madrid, che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto finora. Anche in campionato l'avvio è stato positivo e ci sta permettendo di osservare settimanalmente i progressi fatti dai singoli giocatori e di conseguenza dalla squadra".