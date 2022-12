Primavera Femminile: Milan alla pausa in alta quota

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

La Primavera Femminile si presentava alla volata di fine anno reduce dalla sconfitta nel Derby, condizionata da una classifica corta nella quale occupava il terzo posto in graduatoria, a pari punti con la Juventus. Oggi, a volata conclusa, le ragazze di Mister Corti sono nuovamente salde al terzo posto, scavalcate dalla Juventus ma sopra le rivali cittadine dell'Inter, con 22 punti conquistati nelle 10 gare di questa prima parte di stagione.

Il campionato di Primavera 1 per Capitan Renzotti e compagne, il primo con la nuova formula che ha rimosso la divisione su base regionale e introdotto un girone unico, era partito con il pari interno (1-1) contro la Fiorentina. Da lì in avanti, 5 i successi consecutivi infilati dalle giovani rossonere, tra cui la prestigiosa vittoria sul campo della Juventus. A seguire il già citato stop nel Derby contro l'Inter, che sembrava poter togliere certezze al gruppo rossonero, poco prima della volata che ha chiuso il 2022.

Ma il Milan ha mostrato carattere e ha saputo reagire, superando San Marino (5-0) e Sassuolo (2-1) a domicilio, dovendosi arrendere solamente alla capolista Roma tra le mura amiche del PUMA House of Football a cavallo tra le due sfide. Nel nono turno di campionato, il gol di Renzotti non è bastato alle rossonere, che hanno lottato e mostrato l'aggressività agonistica richiesta dal proprio tecnico ma sono state costrette a cedere il passo alle giallorsse, che comandano la classifica da imbattute.

Le reti di Cesarini e Valentina Cappa nell'ultimo incontro sul campo del Sassuolo sono servite a ridare slancio e fiducia al gruppo rossonero, che ha ottenuto tre punti tanto importanti quanto voluti. La seconda miglior difesa del campionato - 10 gol subiti in 10 gare come la Juventus - e i 2,8 gol di media a partita non possono che lasciare soddisfatto Mister Corti di questo inizio di percorso. Ora la sosta, che concederà il tempo necessario per lavorare con la giusta mentalità su pregi e difetti incontrati fin qui, in attesa della ripartenza prevista per metà gennaio.