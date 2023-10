Settore giovanile: il programma del weekend

Sarà un fine settimana ricco di impegni casalinghi quello che attende il Settore Giovanile rossonero, l'ultimo in programma nel mese di ottobre. Nella giornata di sabato 28, spicca il doppio impegno al PUMA House of Football di Under 17 e Under 13 contro il Como, mentre l'Under 17 femminile ospiterà il Romano Banco. Domenica 29 spazio alla Primavera di Mister Abate, in campo contro la Sampdoria per l'8ª giornata di campionato, e al duplice confronto con l'Udinese di Under 16 e Under 15. A chiudere il weekend sarà l'Under 18 di Terni, che proverà ad allungare la propria striscia positiva nel posticipo di lunedì 30 contro il Frosinone.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 28 OTTOBRE

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Locate-Milan, ore 14.30 - CS Comunale "G. Ferrari" (Locate di Triulzi, Milano)

UNDER 11: 4ª giornata, Milan-Sedriano, ore 15.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 10 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Calvairate, ore 15.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 17: 7ª giornata, Milan-Como, ore 15.30 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 13: 3ª giornata, Milan-Como, ore 15.30 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Romano Banco, ore 16.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

DOMENICA 29 OTTOBRE

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Real Crescenzago-Milan, ore 9.15 - AC Crescenzago (Milano)

PRIMAVERA: 8ª giornata, Milan-Sampdoria, ore 11.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

La partita della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell'Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 15: 6ª giornata, Milan-Udinese, ore 11.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 16: 6ª giornata, Milan-Udinese, ore 13.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 14: 3ª giornata, Milan-Monza, ore 16.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Vighignolo, ore 16.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

LUNEDÌ 30 OTTOBRE

UNDER 18: 7ª giornata, Milan-Frosinone, ore 11.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)