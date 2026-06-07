Settore Giovanile, il programma del weekend: in campale formazioni U15

Settore Giovanile, il programma del weekend: in campale formazioni U15MilanNews.it
Oggi alle 07:36Settore Giovanile
di Lorenzo De Angelis
Di seguito il programma del weekend che vedrà impegnato il settore giovanile rossonero, più nello specifico le squadre U15.

Domenica decisiva per il Settore Giovanile rossonero, con due squadre impegnate nelle fasi finali dei rispettivi campionati. L'Under 15 apre la Semifinale Scudetto sul campo della Fiorentina dopo aver eliminato la Juventus, mentre l'Under 15 Femminile è attesa dalla sfida di ritorno dei Quarti di Finale contro le bianconere, con l'obiettivo di conquistare l'accesso al turno successivo dopo l'1-1 dell'andata.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 7 GIUGNO

UNDER 15: Semifinale (andata), Fiorentina-Milan, ore 11.00 - Stadio Davide Astori Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Juventus-Milan, ore 17.00 - ASD Onnisport Club, Via Berlinguer 40, Nichelino (TO)