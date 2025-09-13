Settore giovanile, il programma di questo weekend
Settembre entra nel vivo e si rianimano i fine settimana con gli impegni del Settore Giovanile rossonero. Arriva la 4ª giornata di campionato per la Primavera di Mister Renna, impegnata a Cagliari per mettersi alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Genoa. Terza giornata e Derby per l'U17 di Baldo, mentre finalmente inizia l'annata per l'U16 di Mister Parolo e l'U15 di Mister Cresta, che giocheranno in contemporanea a Padova. Martedì, invece, in campo l'Under 18 per la 2ª giornata contro il Lecce. Ecco il programma dettagliato delle partite:
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
DOMENICA 14 SETTEMBRE
PRIMAVERA: 4ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.00 - CRAI Sports Center, Asseminello
UNDER 17: 3ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 1ª giornata, Padova-Milan, ore 14.30 - CTF Noventa Padovana
UNDER 15: 1ª giornata, Padova-Milan, ore 14.30 - CTF Noventa Padovana
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE
UNDER 18: 2ª giornata, Milan-Lecce, ore 11.00 - PUMA House of Football
