Settore giovanile: i risultati del weekend. U15 Femminile in semifinale scudetto
Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend delle squadre del settore giovanile rossonero: "Vittoria fondamentale per l'Under 15 femminile, che strappa il pass per la Semifinale della fase nazionale vincendo 0-1 contro la Juventus, dopo l'1-1 della sfida d'andata. Decisiva la rete di Marinari nel terzo tempo di gioco. Ancora tutto aperto per L'Under 15 maschile, che perde la gara d'andata di misura al Viola Park. 3-2 il risultato finale, che lascia i rossoneri ancora in corsa in vista della partita di ritorno. In gol, per la formazione di Mister Cresta, Rossini e Braida nella ripresa.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
UNDER 15 MASCHILE: Semifinale (andata), Fiorentina-Milan 3-2 (7'st Rossini, 36'st Braida)
UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Juventus-Milan 0-1 (Marinari)!.
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