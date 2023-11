Tutti i risultati del weekend: vittorie in trasferta per U18 e U17

vedi letture

Nel primo weekend di novembre del Settore Giovanile rossonero spiccano le due importanti vittorie in trasferta di Under 18 e Under 17, che così si confermano al comando delle rispettive classifiche: 17 punti in 8 giornate per i ragazzi di Terni; punteggio pieno (24 punti su 24) in otto turni per la squadra di Renna. 100% di vittorie anche per l'Under 15, che prosegue il suo ottimo inizio di stagione superando il Lecco al PUMA House of Football: in generale, ottimo fine settimana per le rappresentative "più giovani" in termini d'età. Vincono, per confermarsi ai piani alti delle rispettive classifiche, anche Primavera femminile, Under 17 femminile e Under 16.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 4 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 9ª giornata, Empoli-Milan 2-1 (36'st Liberali)

UNDER 18: 8ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-1 (42'st Martinazzi)

UNDER 17: 8ª giornata, Cagliari-Milan 0-2 (44' e 11'st Lontani)

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata, MFA-Milan 0-1 (21'st Lupatini)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Frog Milano 10-0 (Di Lernia x2; Raso x2; Dan, Elshamy, Gonzalez, Marti, Parolo, Spagliardi)

UNDER 13: 4ª giornata, Milan-Pro Sesto 10-0 (Fiorenza x3; La Vecchia x2; Amagua, Bernasconi, Cannizzaro, Colombo, Tebaldi)

UNDER 12: 5ª giornata, MFA-Milan 1-3 (Kostyuk x2; Colombo)

UNDER 11: 5ª giornata, Club Milano-Milan 0-5 (Bernasconi, Facchi, Mazreku, Pinton, Riccardi)

UNDER 11 FEMMINILE: 5ª giornata, Sangiuliano-Milan 2-2 (Marrone x2)

UNDER 10: 5ª giornata, Villa-Milan 0-4 (Risultato FIGC)

UNDER 10 FEMMINILE: 5ª giornata, Real Crescenzago-Milan 1-8 (Delia x5; Corsi, Dal Magro, Guardiani)

UNDER 9: 5ª giornata, Milan-Sedriano 6-3 (Vera Garcia x2; Ferrara, Ottaviano, Pinnelli, Sabella)

DOMENICA 5 NOVEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Arezzo 3-1 (38' e 43' Arrigoni, 44'st Longobardi)

UNDER 16: 7ª giornata, Milan-Lecco 2-1 (36' Lupo, 39' Pisati)

UNDER 15: 7ª giornata, Milan-Lecco 4-1 (13' e 13'st Menon, 33' Grilli, 40' Colombo)

UNDER 14: 4ª giornata, Pro Sesto-Milan 1-4 (12', 29' e 31' Jadid; 30'st Marasco)

UNDER 13 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Macallesi 3-1 (Bertoni, Carco, Ferrari)