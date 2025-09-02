ufficiale Il classe 2009 Thioune acquistato per il progetto Milan Futuro

vedi letture

Il Milan annuncia di aver messo sotto contratto un centrocampista classe 2009 in arrivo dal Lussemburgo. Si tratta del calciatore Ablaye Samb Thioune che è stato acquisito dalla formazione lussemburghese dell'Ettelbruck Etzella e farà parte del progetto Milan Futuro.

La nota ufficiale del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Ablaye Samb Thioune, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista nato nel 2009 ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".