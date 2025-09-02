ufficiale

Il classe 2009 Thioune acquistato per il progetto Milan Futuro

Oggi alle 17:20Settore Giovanile
di Francesco Finulli

Il Milan annuncia di aver messo sotto contratto un centrocampista classe 2009 in arrivo dal Lussemburgo. Si tratta del calciatore Ablaye Samb Thioune che è stato acquisito dalla formazione lussemburghese dell'Ettelbruck Etzella e farà parte del progetto Milan Futuro.

La nota ufficiale del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Ablaye Samb Thioune, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista nato nel 2009 ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".