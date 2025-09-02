ufficiale
Il classe 2009 Thioune acquistato per il progetto Milan Futuro
MilanNews.it
Il Milan annuncia di aver messo sotto contratto un centrocampista classe 2009 in arrivo dal Lussemburgo. Si tratta del calciatore Ablaye Samb Thioune che è stato acquisito dalla formazione lussemburghese dell'Ettelbruck Etzella e farà parte del progetto Milan Futuro.
La nota ufficiale del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Ablaye Samb Thioune, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista nato nel 2009 ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".
Pubblicità
Settore Giovanile
Rivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Maxdi Antonio Vitiello
Le più lette
4 Rivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Pietro MazzaraRush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com