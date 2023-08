A Bola - Un emissario del Milan sarà a Porto per trattare Taremi

Mehdi Taremi rimane un obiettivo del Milan per questi ultimi cinque giorni di calciomercato. I rossoneri sperano che il Porto abbassi le sue richieste e venga incontro ai rossoneri anche considerando il rischio di perdere a zero il giocatore dopo gennaio. A Bola, quotidiano sportivo portoghese tra i più seguiti, ha fatto sapere che un emissario del Milan sarebbe pronto a partire verso Porto per trattare direttamente con il presidente Pinto da Costa l'eventuale cessione dell'attaccante iraniano.