Asse Milan-Cosenza: si chiude per Nasti e piace Brescianini

Insolito asse caldo quello che attraversa l'Italia da nord a sud e collega Milano, sponda rossonera, a Cosenza. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, e come anticipato nei giorni scorsi da MilanNews.it (QUI) è fatta per l'arrivo in prestito in Calabria dell'attaccante classe 2003 Marco Nasti, mattatore nella scorsa stagione della Primavera rossonera. Al Cosenza piace anche un altro giovane rossonero, il centrocampista Marco Brescianini che nella scorsa stagione ha centrato la promozione in A con il Monza.