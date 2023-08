Baiocchini: "In serata incontro per Taremi. Operazione complicata, ma il Milan ci prova ancora"

vedi letture

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, esperto di mercato per SkySport, in serata ci sarà una "videoconferenza per entrare ancora più nel vivo della trattativa Taremi. L'operazione resta complicata ma i rossoneri ci provano ancora".