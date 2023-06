Berhalter: "Pulisic gioca nel Chelsea, ma l'Italia e il Milan sono destinazioni molto attraenti"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha parlato della possibilità del Milan di ingaggiare Pulisic: "Christian gioca nel Chelsea. Ma l’Italia e il Milan sono tuttora destinazioni molto attraenti, anche grazie alla possibilità di essere protagonisti in Champions League. Però nessun consiglio, si tratta di scelte personali. Stesso discorso per Balogun, che è già una certezza e non soltanto un attaccante del futuro come sento dire in giro. Vedremo…".