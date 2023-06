Bild - Meunier in uscita dal Borussia Dortmund: piace anche al Milan

MilanNews.it

Diversi giocatori potrebbero lasciare il Borussia Dortmund in questa sessione di mercato, soprattutto alla luce del finale di stagione flop. Come riportato dalla Bild, tra i giocatori in uscita c'è l'esterno belga Thomas Meunier, che nell'ultimo campionato ha giocato appena 18 partite. Il calciatore potrebbe andare via a prezzo di saldo, per appena 3 milioni di euro: sulle sue tracce ci sono diversi club italiani, Napoli, Inter e Milan, tutti e tre però in posizione di svantaggio rispetto all'Aston Villa, che offre al giocatore uno stipendio di poco inferiore agli 8,5 milioni che percepisce in giallonero.