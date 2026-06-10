Due club di Serie A interessati a Jashari ma lo svizzero vuole restare al Milan

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Ardon Jashari è finito nel mirino di due club di Serie A come Atalanta e Como: lo svizzero però ha intenzione di rimanere al Milan

Non è stata la stagione che ci si aspettava per Ardon Jashari. Sicuramente anche lo stesso giocatore, su cui il Milan ha investito parecchio l'estate scorsa, sperava e sapeva di poter fare meglio rispetto a quanto mostrato nel suo primo anno a San Siro, condizionato anche da un brutto infortunio a inizio stagione. Ma la domanda, oggi, è: ci sarà un'altra annata in cui potersi mettere in mostra con la maglia rossonera? Attualmente Ardon è al Mondiale ma ha le idee chiare, allo stesso tempo ci sono dei club interessati: il problema è sempre lo stesso, finchè non c'è una squadra al comando di Casa Milan, tutti questi discorsi cadono nel vuoto.

MILAN, ATALANTA E COMO SU JASHARI CHE VUOLE RIMANERE

Considerando la situazione di incertezza societaria del Milan, non rimane che prendere atto di quelli che sono i fatti, riportati anche oggi dal Corriere dello Sport. Su Ardon Jashari si è registrato un forte interesse dell'Atalanta: la Dea perderà Ederson, destinazione Manchester United, e vuole rimpiazzarlo con un'operazione simile a quello che portò un altro ex Club Brugge come Charles De Ketelaere da Milano a Bergamo. Sullo svizzero c'è anche un interesse del Como. In tutto questo però, al momento, l'intenzione di Ardon Jashari è quella di rimanere al Milan per giocarsi le sue carte in una seconda stagione in rossonero, che spesso ha detto bene ai centrocampisti del recente passato: vedi Sandro Tonali e Tijjani Reijnders.