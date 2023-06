Conferme dalla Spagna, Musah dice sì al Milan: ora va trovato l'accordo tra i club

MilanNews.it

Dopo la nostra anticipazione di ieri (clicca qui per la notizia) arrivano conferme anche dalla Spagna: stando a quanto riferisce "Relevo", il centrocampista del Valencia Yunus Musah ha dato il suo benestare per un possibile trasferimento al Milan, autorizzando il suo entourage ad avviare le trattative con il club rossonero: in caso di accordo tra i club allora il centrocampista sarà ben lieto di giocare in Serie A la prossima stagione.

Il Valencia è a conoscenza dell'interesse del Milan attraverso l'agente del giocatore, anche se ad oggi non c'è ancora stata un'offerta ufficiale. La richiesta degli spagnoli parte da circa 25 milioni di euro, che però sono trattabili.