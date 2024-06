Contatti costanti con gli agenti di Emerson Royal. Il giocatore convinto dal Milan

Tra i vari nomi che stanno uscendo in questo periodo tra attacco, centrocampo e fascia destra, uno dei più ricorrenti in assoluto è senza dubbio quello di Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham che il Milan, tra l'altro, aveva già cercato anche in passato. Nello specifico il calciatore ex Barcellona, nonostante abbia un contratto ancora fino al 2026, potrebbe già essere ai saluti con il club di Londra che quest'anno, complice l'esplosione di Udogie, lo ha fatto giocare con minor regolarità.

Per questo il Milan da tempo ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore e qualche settimana fa l'agente Stefano Castagna è stato avvistato anche in via Aldo Rossi presso la sede rossonera. L'obiettivo è andare dal Tottenham con l'offerta del Milan e convincerli dell'eventuale cessione. Per strappare Emerson agli Spurs il Milan si augura di poter spendere 20 milioni. Intanto, come scrive la Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore si sarebbe convinto della scelta del Milan, individuata come meta adatta per rilanciare la propria carriera sportiva.