Nuovi contatti tra il Milan e Gonçalo Inacio: assalto previsto in estate

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Nonostante Mario Gila il Milan farà comunque un altro difensore centrale in questo calciomercato. Tra i profili più graditi c'è Gonçalo Inacio dello Sporting

Il Milan non si fermerà a Mario Gila, visto che l'intenzione è quella di rinforzare ulteriormente la difesa di Ruben Amorim nel corso dell'estate. Tra i profili seguiti e più graditi c'è Gonçalo Inacio, centrale portoghese dello Sporting Lisbona che il tecnico rossonero conosce molto bene considerata la sua precedente esperienza sulla panchina dei Leoes.

Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra Ruben Amorim e Gonçalo Inacio, considerato uno degli obiettivi principali per completare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La posizione dello Sporting Lisbona in merito al futuro del portoghese non cambia: la valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro.