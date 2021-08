Corriere di Bergamo: "Nessun offerta dal Milan per Ilicic, che per ora resta"

Spazio sulla prima pagina odierna del Corriere di Bergamo anche al futuro di Josip Ilicic: "Nessun offerta dal Milan per Ilicic, che per ora resta". Per ora i rossoneri non hanno presentato nessun offerta all'Atalanta che continua a chiedere 7-8 milioni di euro. Ieri c'è stato un confronto positivo tra lo sloveno e Gasperini che potrebbe anche portare alla sua permanenza in nerazzurro. Alla fine del mercato mancano per ancora 20 giorni e può succedere ancora di tutto.