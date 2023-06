CorSera - Milan, De Ketelaere in uscita? E' già pronto il sostituto: Arda Guler del Fenerbahçe

MilanNews.it

In casa rossonera, non si esclude una cessione durante questo mercato estivo di Charles De Ketelaere, autore di una stagione molto deludente. Nel caso in cui il belga dovesse davvero dire addio al Milan dopo un solo anno, in via Aldo Rossi hanno già pronto il sostituto: si tratta di Arda Guler, trequartista classe 2005 del Fenerbahçe. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.