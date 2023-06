CorSera - Milan, in arrivo anche Luka Romero: domani incontro con l'agente Ramadani. Il Diavolo spera di definire anche la cessione di Rebic

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, domani i dirigenti del Milan incontreranno l'agente Fali Ramadani per definire l'arrivo in rossonero di Luka Romero, attaccante classe 2004 in uscita a zero dalla Lazio. Con lui, il Diavolo spera di trovare una soluzione anche per Ante Rebic, ormai fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli.