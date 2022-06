CorSera - Milan, in difesa un profilo più economico per investire su De Ketelaere

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, la pista che porta Sven Botman al Milan sembra che si sia raffreddata. La dirigenza e il giocatore hanno una accordo da tempo e vorrebbero concludere l'operazione. Ma il prezzo del cartellino e la concorrenza ricca del Newcastle, potrebbero spingere il Milan a cercare dei profili più economici e di giovani da poter far crescere. In questo modo i 30 milioni che i Campioni d'Italia avrebbero destinato per l'olandese potrebbero essere reinvestiti in ruoli in cui il Milan ha più bisogno: per esempio potrebbero costituire un tesoretto per Charles De Ketelaere.