Il futuro in rossonero di Suso resta in bilico, nonostante le parole di Marco Giampaolo di qualche giorno fa ("Suso è un fuoriclasse e i giocatori così il Milan li deve tenere, non vendere" le sue parole dopo l'amichevole contro il Manchester United): secondo il Corriere della Sera, per offerte da 35-40 milioni lo spagnolo può partire.