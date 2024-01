CorSport: "Terracciano, Milan in attesa dei saldi. Riflessioni anche su Jimenez"

"Terracciano, Milan in attesa dei saldi. Riflessioni anche su Jimenez" scrive oggi il Corriere dello Sport. Accordo di massima tra Filippo Terracciano e il Milan, manca ancora l'intesa con l'Hellas Verona che chiede 6-7 milioni di euro, mentre il club rossonero punta a spendere qualcosina in meno ma si lavora per trovare un punto d’incontro.

Intanto la società riflette anche sul classe 2005 Jimenez e intende riscattarlo dal Real per 5 milioni ma i Blancos hanno in mano l'opzione per il controriscatto.