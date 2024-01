D'Amico: "Mi aspetto che il Milan faccia qualcosa in questo mercato"

Intervistato dai taccuini de Il Mattino, il procuratore Andrea D'Amico ha parlato delle sue aspettative sul calciomercato che il Milan potrebbe fare. Tanti nomi nel corso di questi giorni sono stati accostati al diavolo, motivo per il quale l'agente crede che il club rossonero possa essere protagonista anche a gennaio di un'importante campagna acquisti, come successo d'altronde già in estate.

D'Amico ha infatti detto: "Dalle italiane mi aspetto tanto in questo calciomercato, soprattutto dal Milan che ha tanti giocatori fuori, fra infortuni e impegni in Coppa d'Africa. Le operazioni di gennaio sono per avere incidenza immediata, ma la situazione del calcio italiano è molto particolare".