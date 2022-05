Daily Express - Il Milan mette in stand-by Origi, priorità al closing

MilanNews.it

Arrivano conferme dall'Inghilterra per quanto riguarda il momentaneo stop della trattativa tra il Milan e Divock Origi, attaccante del Liverpool in scadenza di contratto. Infatti, stando a quanto riportato dai colleghi del Daily Express, la società rossonera avrebbe messo in stand-by i contatti con l'attaccante (con cui è stato trovato l'accordo) per dare priorità al closing con Investcorp. Il mercato, come già annunciato, è attualmente congelato.