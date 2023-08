Dal Belgio: il Burnley ha un interesse concreto per Origi. No del Milan ad un'offerta del Torino

Secondo quanto riferisce HLN Sport in Belgio, il Burnley ha un interesse concreto per Divock Origi, attaccante in uscita dal Milan che avrebbe già rifiutato un'offerta del Torino per un prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore belga c'è anche un club saudita (l'Al Fateh), ma l'ex Liverpool preferisce restare a giocare in Europa.