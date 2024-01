Dall'Argentina: "Il Boca Juniors vuole Romero, trattativa con il Milan"

I ragazzi di Stefano Pioli si preparano per l'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho, ma è anche e soprattutto tempo di calciomercato. Infatti, secondo gli ultimi rumors dall'Argentina e come riportato dal giornalista argentino Cèsar Luis Merlo, Luka Romero starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare il Milan per accasarsi al Boca Juniors.

Secondo quanto appreso dalle insistenti voci dall'Argentina, il Boca Juniors starebbe trattando con il Milan, con i rossoneri ancora non sicuri di stabilire un'opzione per l'acquisto definitivo del giocatore, il che rende ad oggi la trattativa difficile. Il Boca vorrebbe ingaggiare l'ex Lazio proponendo al Milan un prestito annuale: la volontà di Romero risulterà decisiva.