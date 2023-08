Dalla Francia: il Bayern Monaco pensa a Kalulu in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, giornalista per RMC Sport, il Bayern Monaco sta pensando a Pierre Kalulu per sostituire Benjamin Pavard in procinto di trasferirsi l'Inter; i bavaresi hanno chiesto informazioni sul giocatore francese e pensano di proporre un prestito con diritto di riscatto, anche se ancora non vi è stato un contatto ufficiale con il club rossonero. Nella lista del Bayern vi è anche Chalobah del Chelsea.