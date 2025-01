Dalla Francia: Le Havre a caccia di un terzino sinistro, spunta l'idea Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré è finito nel mirino del Le Havre che è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro dopo aver ceduto Christopher Opéri al Basaksehir. A scriverlo è L'Equipe che spiega che il club francese sta studiando la fattibilità dell'affare con il Milan. L'esterno rossonero, da tempo fuori dai piani del Diavolo, non ha mai giocato in questa stagione con la prima squadra, ma ha collezionato solo tre presenze in Serie C con il Milan Futuro.

Ma che fine ha fatto Ballo-Touré? L'ivoriano, fuori dal progetto rossonero, in estate è stato messo a disposizione del Milan Futuro di Bonera a differenza di Origi, totalmente escluso da ogni tipo di dinamica del mondo Milan. Il terzino è comparso il 20 ottobre, quando è stato schierato titolare in Milan Futuro-Legnago: una prova discreta, rovinata dal doppio giallo (ma bisogna essere onesti, il secondo è stato inventato dal direttore di gara) nel secondo tempo. Scontata la squalifica è tornato in campo contro l'Arezzo e poi contro il Pescara il 21 novembre: da lì in poi è scomparso nuovamente dai radar.