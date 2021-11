Dalla Grecia: il Milan segue Alexandropoulos, mediano classe 2001 del Panathinaikos

Secondo quanto riportato dal portale greco Sport24, alcuni scout del Milan hanno visionato, in data 27 ottobre, il match tra il Panathinaikos e l'Atromitos Atene, valido per la Coppa di Grecia, per seguire da vicino Sotiris Alexandropoulos, mediano classe 2001 in forza al club biancoverde; già in estate gli uomini di mercato di rossoneri avevano seguito di persona il ragazzo, esploso in questa stagione nel Pana come centrocampista in un 4-2-3-1.

Alexandropoulos ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è seguito anche da alcuni club tedeschi.