Dalla Spagna: il Valencia apre alla cessione di Musah. Milan pista concreta

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Secondo quanto riferisce Superdeporte in Spagna, il Valencia, a differenza di quanto era successo l'estate scorsa e a gennaio, ha aperto alla partenza di Yunus Musah in quanto dalla sua cessione spera di ottenere risorse importanti da utilizzare poi per rinforzare la squadra. Per ora non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma sono diverse le società che stanno seguendo il centrocampista americano, tra cui anche il Milan. Dopo l'addio di Tonali, i rossoneri stanno cercando nuovi innesti per la mediana di Stefano Pioli e la pista che porta a Musah è assolutamente concreta.