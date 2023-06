Dalla Spagna - La prossima sarà una settimana chiave per Musah

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo le nostre anticipazioni dei giorni scorsi (clicca qui), continuano ad arrivare forti conferme anche dalla Spagna sull'interesse concreto del Milan Per Musah del Valencia.

Matteo Moretto di Relevo racconta di come la prossima sarà una settimana chiave per la buona riuscita dell'affare. Il centrocampista ha dato il suo ok ai rossoneri e c'è un'intesa di massima per un quadriennale. La prima proposta del Milan è sui 18-20 milioni di euro, il Valencia ne vuole tra i 25 e i 30. Si attende l'ok finale di Peter Lim, proprietario del club spagnolo, per raggiungere un accordo.