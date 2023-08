Dalla Turchia - Continua il pressing del Fenerbahce per Krunic: offerta da 10 milioni al Milan

Come riporta il portale turco Ajansspor, continua il pressing del Fenerbahce per Rade Krunic, obiettivo di mercato richiesto dall'allenatore e per il quale si sta muovendo il presidente in prima persona.

I due club sono in buoni rapporto e stanno cercando di portare avanti l'operazione: la richiesta del Milan è di 13 milioni, mentre il Fenerbahce ha offerto 10 milioni più uno di bonus.