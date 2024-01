Dalla Turchia, offerta del Fenerbahce per Krunic. Sul bosniaco c'è anche il Lione

Yağız Sabuncuoğlu, giornalista turco di Sport Digital, ha parlato così di Rade Krunic e della sua posizione sul mercato: "Il Fenerbahçe ha offerto 3 milioni al Milan per Krunic. Il Milan non scende sotto i 6 milini come richiesta. Anche il Lione è seriamente interessato al giocatore”. Queste le sue parole al canale YouTube di Sport Digital.