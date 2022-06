De Ketelaere, l'ostacolo non è l'ingaggio ma il cartellino

MilanNews.it

Si sa ormai da tempo Charles De Ketelaere è l'obiettivo numero uno del Milan per la trequarti. Il talento belga classe 2001 fa gola a molti club della Premier. L'ostacolo principale dell'operazione sarebbe soprattutto il costo del cartellino che il Bruges ha fissato, in particolare perché non vuole perdere un altro dei suoi talenti nella stessa estate in cui partirà Noa Lang. Per accaparrarsi De Ketelaere servono più di 30 milioni di euro. Non ci sarebbero problemi, invece, per quanto riguarda lo stipendio e l'accordo da prendere con il calciatore.