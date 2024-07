Di Marzio: "Da lunedì ogni giorno è buono per la risposta di Alvaro Morata al Milan"

Gianluca Di Marzio aggiorna in diretta su Sky i tifosi del Milan sul mercato: "Da lunedì ogni momento sarà buono per chiudere per Alvaro Morata. gli è stato offerto un quadriennale con opzione per il quinto, dopo la partita vedremo quale sarà la risposta, Morata sembra convinto. La novità è che il Milan vuole fare un altro attaccante, e le indicazioni di Fonseca portano a provarci con Tammy Abraham, nella trattativa si voleva inserire Jovic ma la Roma non sembra entusiasta.

Un nuovo nome arriva proprio dalla Germania: "Fullkrug, l'attaccante della nazionale tedesca, starebbe pensando di lasciare il Dortmund, perché con l'arrivo di Guirassy non avrebbe più lo spazio di prima. Il Milan ci starebbe pensando".